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В рубине возрастом 2,5 млрд лет обнаружен углерод биогенного происхождения

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ScienceDirect

Международная группа исследователей, возглавляемая профессором Крисом Якимчуком из канадского Университета Ватерлоо, обнаружила в одном из самых древних драгоценных камней в мире остатки углерода, входившего в состав древнейших организмов возрастом 2,5 млрд лет. Об этом сообщает статья в журнале Ore Geology Reviews.

Рубин, о котором идет речь, был обнаружен в Гренландии, где расположены самые старые из известных месторождений рубинов в мире. В состав изученного образца входят фрагменты графита биогенного происхождения — это одна из аллотропных модификаций чистого углерода, обладающая слоистой структурой. Присутствие графита позволило исследователям проанализировать изотопный состав включенных в него атомов углерода. Свыше 98% этих атомов представляют собой обычный углерод-12, однако несколько атомов оказались более тяжелыми изотопами углерода с молекулярной массой 13 или 14 а.е.м.

«Графит внутри этого рубина действительно уникален. Мы впервые видим доказательства присутствия древней жизни в рубиноносных породах, — объясняет Якимчук. — Наличие графита также дает нам понять, каким именно образом рубины могли образоваться в этом месте, что невозможно сделать напрямую, исходя лишь из цвета или химического состава рубина. Живые организмы предпочитают строить свое тело из более легких атомов углерода, потому что так им требуется меньше энергии для его включения в клетки. Основываясь на повышенном количестве углерода-12 в этом графите, мы пришли к выводу, что эти атомы углерода когда-то были древней жизнью — скорее всего, умершими микроорганизмами, такими как цианобактерии».

Графит обнаружен в породах возрастом свыше 2,5 млрд лет, когда в земной атмосфере было мало кислорода, а жизнь существовала только в виде бактериальных матов, строматолитов, состоящих из аэробных фотосинтезирующих микроорганизмов, производивших кислород. Во время исследований группа Якимчука пришла к выводу, что найденный графит не только связывает рубин с древней жизнью, но также, вероятно, был необходим для формирования корундоносных (рубиновых) пород позднего неоархея.

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