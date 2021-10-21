В Роспотребнадзоре рассказали, сколько еще будет расти заболеваемость COVID-19

В России рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может продолжаться до того момента, пока у россиян не будет сформирован необходимый уровень коллективного иммунитета. Этим мнение с ТАСС поделилась доктор медицинских наук заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Среди других факторов, способствующих росту заболеваемости, эксперт назвала несоблюдение рекомендаций населением по нераспространению инфекции.

Руженцова добавила, что конкретные сроки обозначить сложно. Она добавила, что эксперты надеются увидеть результаты увеличения числа вакцинированных и введения ограничительных мер в ноябре.

Президент Владимир Путин отметил, что у россиян есть только два метода преодоления коронавируса. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

«У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться, но лучше вакцинироваться», — подчеркнул глава государства.

Путин одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Главам регионов предоставлено право вводить нерабочие дни раньше 30 октября, или продлить их после 7 ноября.

20 октября в России было зарегистрировано 34 073 случая заражения коронавирусом за сутки, при этом был установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса — скончались 1028 человек. За весь период пандемии в стране выявлено более 8 млн случаев COVID-19, скончались более 226 тыс. человек.