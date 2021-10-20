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Ученые выяснили, иммунитет от каких вакцин оказался наиболее стойким

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Татьяна Макеева/Reuters

За восемь месяцев титр антител от мРНК-вакцин падает в десятки раз, а от векторных — практически не снижается, выяснили американские исследователи при участии специалистов из Гарвардского и Кембриджского университетов. Об этом сообщает издание Naked Science со ссылкой на работу, опубликованную в журнале The New England Journal of Medicine.

Ученые обследовали 61 человека, привившегося мРНК-вакцинами от Pfizer и Moderna и векторной от Johnson & Johnson. Спустя месяц после вакцинации титры антител к коронавирусу после введения мРНК-вакцин были в несколько раз выше, чем после введения векторной. Через восемь месяцев титры антител у получивших векторную вакцину остались почти на том же уровне. А вот у привившихся вакцинами от Pfizer и Moderna упали настолько, что оказались ниже, чем у привившихся вакциной от Johnson & Johnson. Таким образом, в долгосрочной перспективе эффект от векторной вакцины оказался наиболее стойким и стабильным.

В российской векторной вакцине «Спутник-лайт» (первом компоненте «Спутника V») используются те же аденовирусные векторы, что и в вакцине от Johnson & Johnson, но в большем количестве. Более ранние исследования показали, что он обеспечивает более надежную защиту от коронавируса, чем американский аналог.

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