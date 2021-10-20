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В Южной Корее установлена на стартовый стол первая ракета республики «Нури»

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Depositphotos

Республика Корея находится на завершающем этапе подготовки к запуску первой своей ракеты-носителя «Нури» .Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Согласно плану, «Нури» должна стартовать 21 октября с космодрома Наро в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо. Ракета полностью собственной разработки и производства Южной Кореи.

20 октября была завершена транспортировка трехступенчатой ракеты от сборочного ангара ко второму стартовому комплексу. Вес носителя составил 200 тонн, потребовалось 80 минут, чтобы преодолеть расстояние в 1, 8 км.

Далее, 20 октября, планируется завершить подключение питания и заправку топливом.

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