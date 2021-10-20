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Слышен не только ветер: NASA опубликовало видео со звуками Марса

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NASA/JPL-Caltech

Космическое агентство США NASA опубликовала на YouTube видео со звуками, которые слышны на Марсе. Их записал ровер Perseverance. Он оснащен качественными микрофонами, которые способны хорошо передавать акустической фон на красной планете.

В комментарии к ролику специалисты NASA указали, что атмосфера там куда более разряженная, чем на Земле. Это особенность сказывается на распространении звуковых волн. Создается эффект, будто слышно пение или щебетание птиц.

Аппаратура Perseverance записала звуки ветра, шум от металлических колес марсохода по грунту, и звук взлета первого марсианского вертолета Ingenuity. Ученые написали, что гул винтов слышен гораздо дальше, чем они думали. Шум оказался хорошо различимым даже с расстояния 80 метров.

Ранее на фотографии экипажа SpaceX нашли тайное послание.

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