Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Трое из шести отравившихся суррогатным алкоголем под Курганом умерли 18:58
Ученые нашли способ прогнозирования летального исхода от коронавируса 18:55
Избитый в московском метро Ковалев заявил, что хочет «до конца додавить»... 18:50
Биатлонист Гараничев рассказал, как ради тренировок скрывался в лесу от полиции 18:48
Назван напиток, снижающий воспаления в организме человека 18:46
Главный тренер «Спартака» Витория высказался об ошибках Максименко 18:36
Женщина нашла в базе данных Amazon свои аудиозаписи и данные о перемещениях 18:35
NBC: ФБР проводит обыск в доме Дерипаски в Вашингтоне 18:32
Врачи объяснили, почему дети стали все чаще попадать в реанимацию с COVID-19 18:30
Теща героя мема из TikTok открестилась от разыскиваемого за кражи и убийство... 18:29

Космические частицы вывели из строя космическую обсерваторию INTEGRAL

close
100%
ESA

Европейское космическое агентство сообщило о критической ситуации с аппаратом INTEGRAL, случившейся в сентябре. Соответствующий релиз опубликован на сайте агентства.

INTEGRAL – это космическая обсерватория, запущенная в 2002 году. Она работает в жестком рентгеновском и гамма-диапазоне.

22 сентября аппарат автоматически перешел в безопасный режим. Один из трех специальных маховиков (reaction wheel), которые используются для точного управления углом поворота обсерватории, внезапно перестал вращаться. Из-за этой остановки, по закону сохранения импульса, начал вращаться сам аппарат.

Это вращение нарушило связь с центром управления полетами, а солнечные батареи, «потерявшие» Солнце, перестали вырабатывать достаточно энергии. Запаса батарей должно было хватить всего на несколько часов, после чего обсерватория была бы потеряна навсегда.

Через некоторое время маховик был реактивирован командами с Земли, но космический аппарат продолжил вращаться со скоростью около 17 градусов в минуту (примерно один оборот за 21 минуту), а также колебаться по другим осям. Тогда центр управления стал отключать системы аппарата одну за другой, чтобы выиграть больше времени, и за это время специалисты сумели подобрать правильные команды для маховиков, чтобы остановить вращение обсерватории.

По мнению инженеров, сбой был вызван попаданием потока заряженных частиц в чувствительный электронный компонент. Обычно такие частицы выбрасываются в ходе вспышек на Солнце, но в тот день космическое погода была спокойной. Предполагается, что аномалия была вызвана заряженными частицами, захваченными радиационными поясами вокруг Земли.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях