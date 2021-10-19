Космические частицы вывели из строя космическую обсерваторию INTEGRAL

Европейское космическое агентство сообщило о критической ситуации с аппаратом INTEGRAL, случившейся в сентябре. Соответствующий релиз опубликован на сайте агентства.

INTEGRAL – это космическая обсерватория, запущенная в 2002 году. Она работает в жестком рентгеновском и гамма-диапазоне.

22 сентября аппарат автоматически перешел в безопасный режим. Один из трех специальных маховиков (reaction wheel), которые используются для точного управления углом поворота обсерватории, внезапно перестал вращаться. Из-за этой остановки, по закону сохранения импульса, начал вращаться сам аппарат.

Это вращение нарушило связь с центром управления полетами, а солнечные батареи, «потерявшие» Солнце, перестали вырабатывать достаточно энергии. Запаса батарей должно было хватить всего на несколько часов, после чего обсерватория была бы потеряна навсегда.

Через некоторое время маховик был реактивирован командами с Земли, но космический аппарат продолжил вращаться со скоростью около 17 градусов в минуту (примерно один оборот за 21 минуту), а также колебаться по другим осям. Тогда центр управления стал отключать системы аппарата одну за другой, чтобы выиграть больше времени, и за это время специалисты сумели подобрать правильные команды для маховиков, чтобы остановить вращение обсерватории.

По мнению инженеров, сбой был вызван попаданием потока заряженных частиц в чувствительный электронный компонент. Обычно такие частицы выбрасываются в ходе вспышек на Солнце, но в тот день космическое погода была спокойной. Предполагается, что аномалия была вызвана заряженными частицами, захваченными радиационными поясами вокруг Земли.