В Японии найден ближайший родственник современных собак

Ученые из Высшего университета перспективных исследований проанализировали ДНК японского волка. Соответствующий препринт был опубликован в репозитории bioRxiv.

Японский волк – это подвид обыкновенного волка. Ранее он жил на территории японских островов, но затем был истреблен. В ходе модернизации Японии в конце XIX века правительство даже организовало кампанию по их отравлению, и считается, что последнюю особь убили в 1905 году.

Новое исследование, проведенное под руководством Дзюна Годзобори, показало, что японский волк генетически ближе всего к предкам современных собак, чем любой другой волк. Это удалось выяснить с помощью секвенирования ДНК музейных образцов.

Ученые и раньше считали, что собаки произошли от волков, но не знали, от каких именно. Теперь японские исследователи утверждают, что собаки и японские волки происходят от единой предковой группы, которая сформировалась примерно 20-40 тысяч лет назад в Восточной Азии.

Однако, добавляют ученые, из этого не следует, что волков одомашнили именно там и в это время, поскольку анализ ДНК не дает понять, когда животные начали взаимодействовать с людьми.

Из данных генетического анализа также ясно, что после первоначального разделения произошло скрещивание между японскими волками и ранними собаками. Это должно было случиться не менее 10 тысяч лет назад, потому что два процента генома ранее найденной ездовой собаки, жившей 10 тысяч лет назад, принадлежит японскому волку. Специалисты считают, что это скрещивание произошло до того, как волки достигли Японии.