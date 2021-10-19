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Ученые на 99,9% уверились в вине человечества в глобальном потеплении

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STEPHANE MAHE/Reuters

Согласно новому обзору американских исследователей из Корнеллского университета, изучивших 88 125 статей, связанных с климатом, более 99,9% рецензируемых научных работ свидетельствуют о том, что изменение климата вызвано в основном антропогенными факторами. Статья об этом опубликована в журнале Environmental Research Letters.

Новый метаанализ публикаций обновляет аналогичный документ 2013 года, показывавший, что 97% исследований, опубликованных в период с 1991 по 2012 год, подтверждают тезис о том, что именно человеческая деятельность меняет климат Земли. В текущем обзоре изучается литература, опубликованная с 2012 по ноябрь 2020 года, чтобы выяснить, изменился ли консенсус. В конечном счете ученые нашли лишь 28 статей, которые были в той или иной степени скептически настроены в отношении антропогенной природы глобального потепления, и все они публиковались в небольших малоавторитетных журналах.

Несмотря на такие результаты, опросы общественного мнения, а также мнения политиков и представителей общественности указывают на большую распространенность убеждения о том, что среди ученых все еще ведутся какие-то серьезные дебаты на тему истинной причины изменения климата. В 2016 году исследовательский центр Pew Research Center обнаружил, что только 27% взрослого населения США считают, что «почти все» ученые согласны с тем, что изменение климата вызвано деятельностью человека. Опрос Gallup в 2021 году указал на углубляющийся раскол в американской политике по поводу того, было ли повышение температуры Земли, наблюдаемое после промышленной революции, вызвано в первую очередь людьми.

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