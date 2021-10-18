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Гинекологи создали тест, определяющий риск преждевременных родов

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Depositphotos

Новый тест, определяющий риск преждевременных родов, разработали гинекологи из Имперского колледжа Лондона. Подробности они изложили в статье в журнале Nature Communications.

Разработанный тест анализировал метаболиты бактерий в мазках из влагалища беременных женщин. По результатам исследователи определяли состав микрофлоры и иммунный ответ организма на возможные патогены.

Исследователи проанализировали более 1000 мазков, взятых у 400 беременных женщин. У тех, чей микробиом менялся на протяжении беременности или содержал большое количество разных бактерий, чаще наблюдались воспалительные процессы и происходили преждевременные роды. Определение метаболического профиля мазка оказалось так же информативно, как масс-спектрометрия, но намного быстрее, дешевле и доступнее.

Тест позволит заранее выявлять женщин, подверженных риску преждевременных родов, надеются ученые. Это даст возможность своевременно установить наблюдение за ними и снизить риски осложнений. В перспективе тест также может быть полезен для определения риска выкидыша, рака шейки матки, бактериального вагиноза и других гинекологических проблем.

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