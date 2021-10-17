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В «Роскосмосе» рассказали о самочувствии «киноэкипажа» после успешного приземления

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Роскосмос ТВ/YouTube

В «Роскосмосе» рассказали о самочувствии «киноэкипажа» после успешного приземления, сообщается в прямом эфире в YouTube.

«Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее!» — указано в сообщении.

Олег Новицкий, Юлия Пересильд и Клим Шипенко были извлечены из спускаемого модуля, их усадили в кресла, где медики проверили самочувствие космонавтов.

Ранее «Союз МС-18» с «киноэкипажем» совершил успешную посадку.

На землю вернулись космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, принимавшие участие в съемках первого фильма в космосе «Вызов».

Российский «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко уже больше недели находится на МКС, где проходят съемки фильма о спасении космонавта женщиной-медиком «Вызов». На МКС они прибыли вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым, а вернутся с космонавтом Олегом Новицким. Съемки начались еще на подлете к МКС.

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