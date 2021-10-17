На «Союзе МС-18» раскрылся парашют

На спускаемом аппарате космического корабля «Союз МС-18» с «киноэкипажем» на борту успешно раскрылся парашют, сообщается в прямом эфире «Роскосмоса» на YouTube.

«К моменту достижения высоты в 10,7 км скорость спускаемого аппарата падает до 0,2 км/с. Для ее дальнейшего уменьшения начинают раскрываться парашюты», — указано в сообщении центра управления полетами.

Экипаж космического корабля вышел на связь и рассказал о самочувствии.

«На борту порядок <...> Себя чувствуем довольно неплохо», — сказал командир экипажа Олег Новицкий.

Ранее «Союз МС-18» с «Киноэкипажем» отстыковался от МКС.

Российский «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко уже больше недели находится на МКС, где проходят съемки фильма о спасении космонавта женщиной-медиком «Вызов». На МКС они прибыли вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым, а вернутся с космонавтом Олегом Новицким. Съемки начались еще на подлете к МКС.