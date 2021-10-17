«Союз МС-18» с «киноэкипажем» совершил успешную посадку

Космический корабль «МС-18» с «киноэкипажем» на борту успешно приземлился в воскресенье, 17 октября, в 7.35 мск, сообщается в прямом эфире «Роскосмоса» на YouTube.

На землю вернулись космонавта Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, принимавшие участие в съемках первого фильма в космосе «Вызов».

«ЕСТЬ ПОСАДКА! «Казбеки» дома! Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-18 вернулся на Землю!» — указано в сообщении.

Посадка произошла в 148 километрах юго-восточнее от казахстанского города Жезказган.

Российский «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко уже больше недели находится на МКС, где проходят съемки фильма о спасении космонавта женщиной-медиком «Вызов». На МКС они прибыли вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым, а вернутся с космонавтом Олегом Новицким. Съемки начались еще на подлете к МКС.