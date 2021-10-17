Австралийские ученые смогли выявить рак по слюне человека

Ученые из Квинслендского технологического университета смогли выявить рак на ранней стадии по слюне человека, сообщает РИА «Новости».

Выявить рак на ранней стадии до образования злокачественных опухолей очень трудно, поэтому австралийские ученые решили исследовать простой и быстрый метод выявления онкологических заболеваний. По их словам, в слюне человека содержится много клеток и их фрагментов, которые можно легко и безболезненно обнаружить.

Специалисты исследовали онкологические заболевания, которые вызывает вирус папилломы человека (ВПЧ). Этот вирус в организме человека может спровоцировать развитие рака гортани, половых органов, головы и шеи. Однако он оставляет ДНК в слюне, с помощью которой можно обнаружить заболевания.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 523 волонтера, среди которых 501 уже лечился от рака. У добровольцев взяли взяли образцы слюны и провели ПЦР-анализ на ДНК ВПЧ. У 43,2 процента участников он оказался положительным, а среди пациентов с раком шеи и головы тест показал наличие ВПЧ почти в 90 процентах случаев. Специалисты отметили неплохие результаты эксперимента, но для большей точности нужно продолжать исследования.

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