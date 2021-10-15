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В Баварии нашли могилу с «хипстером», жившим 1500 лет назад

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Bavarian State Office for Monument Protection (BLfD)

Археологи рассказали о роскошном древнем захоронении бородатого человека с гребнем для бороды. Об этом сообщается в пресс-релизе Баварского управления по уходу за памятниками.

Богатый средневековый человек, умерший более 1500 лет назад на территории современной Баварии, скорее всего, был воином, но при этом заботился о своей внешности.

Мужчина, которому на момент смерти было от 40 до 50 лет, был похоронен с изящным оружием и лошадью. Кроме того, в его могиле были роскошные туалетные принадлежности, в том числе ножницы и замысловато вырезанный гребень из слоновой кости, который, возможно, использовался для укладки его волос и бороды, как недавно сообщили археологи. Из-за этого некоторые издания назвали его «средневековым хипстером».

На этом гребне вырезаны существа, похожие на газелей, которые скачут, спасаясь от хищников, хотя ученые еще не до конца поняли, что это за животные. Согласно заявлению, захоронение датируются шестым веком нашей эры. Гребень из слоновой кости – весьма необычный предмет для помещения в могилу для того периода, поскольку в ту эпоху это был настоящий предмет роскоши.

Гребни часто находят в средневековых могилах, но обычно они более простые, не из такого редкого материала. Резные фигурки из слоновой кости изредка встречаются в захоронениях шестого века, но гребней из слоновой кости в то время в принципе было мало. Кроме того, вся резьба на известных гребнях этого периода изображает христианские сюжеты, а не со сцены охоты. Рядом со скелетом мужчины лежали останки лошади, а также шпоры и части уздечки. Кроме того, в могиле было оружие, в том числе боевой топор, копье, щит и длинный меч, что намекает на то, что их владелец при жизни был богатым и знатным.

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