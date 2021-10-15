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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава заявил, что хочет играть в бадминтон на МКС

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Toru Hanai/Reuters

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который должен отправиться на МКС на «Союзе», поделился в своем Instagram планами на предстоящее космическое путешествие.

Японец заявил, что не боится своего полета, который запланирован на «Союзе МС-20» на 8 декабря.

45-летний Маэдзава является основателем крупнейшего в Японии онлайн-центра модной одежды и руководителем фонда современного искусства.

Он раскрыл, что у него есть список из ста вещей, которыми он хочет заниматься на МКС. Одна из них – возможность сыграть в бадминтон на космической станции.

Ранее сообщалось, что Маэдзава купил место на корабле «Союз» себе и своему помощнику Йозо Хирано.

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