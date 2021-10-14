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Астрономы поймали от необычного источника 1652 радиовсплеска за 47 дней

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Jingchuan Yu, пекинский планетарий

Международная группа исследователей, возглавляемая учеными из Китайской академии наук, с помощью китайского радиотелескопа FAST с рекордной 500-метровой апертурой изучила найденный в 2018 году с помощью нейросети источник быстрых радиовсплесков FRB 121102 и зарегистрировала самый большой на сегодняшний день набор подобных событий — 1652 отдельных всплеска за 47 дней, начиная с 29 августа 2019 года. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

По своей активности FRB 121102 превзошел все прочие известные источники быстрых радиовсплесков вместе взятые, эти данные позволяют впервые изучить распределение энергии источника сигналов и тем самым пролить свет на основной механизм, питающий быстрые радиовсплески.

Феномен быстрых радиовсплесков известен с 2007 года. Первый такой радиовсплеск совершенно случайно обнаружила группа американских ученых под руководством Дункана Лоримера из Университета Западной Вирджинии, которая в поисках сигналов от пульсаров просматривала результаты наблюдений шестилетней давности от австралийского 64-метрового радиотелескопа Parkes. Сигнал оказался очень мощным, но коротким — всего несколько миллисекунд — и больше уже никогда не повторялся. С тех пор удалось найти еще много подобных событий, однако однозначно связать их с каким-либо одним явлением так и не удалось.

Эти космические взрывы могут длиться всего лишь одну тысячную секунды, выделяя при этом энергию, сопоставимую с тем, что Солнце излучает в течение года. Одна из самых популярных теорий связывает быстрые радиовсплески с магнитарами — нейтронными звездами с исключительно сильными магнитными полями. Альтернативные теории говорят либо о рождении, либо, наоборот, об испарении черных дыр или даже космических струн — артефактов, оставшихся от Большого взрыва. Возможно, единого объяснения всем этим событиям подобрать так и не удастся.

Лишь небольшая часть источников быстрых радиовсплесков поддается локализации и обладает повторяющимися (но не периодическими) сигналами. FRB 121102 как раз и относится к числу хорошо локализуемых повторяющихся источников. Его связывают с пока неизвестным постоянным радиоисточником в карликовой галактике, находящейся в 3 млрд световых лет от Земли. Эти обстоятельства дают надежду на то, что давняя космическая загадка будет наконец решена. Но ведет себя FRB 121102 пока довольно странно: 90 дней активности могут смениться 67 днями затишья. Во время пика активности FRB 121102 было зарегистрировано 122 события за час, что несопоставимо ни с одним другим источником быстрых радиовсплесков. Общая энергия этого набора импульсов составила до 3,8% от того, что доступно магнитарам, однако ожидаемой периодичности между значениями в 1 мс и 1000 с обнаружено не было, что сильно снижает вероятность того, что сигналы исходят от одиночного компактного объекта.

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