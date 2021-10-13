Кости самого молодого мамонта нашли на Чукотке

На Чукотке ученые Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН (Магадан) нашли кости самого молодого мамонта. Об этом говорится на сайте института.

Находка была совершена в июле текущего года в ходе полевых работ на Чаунской низменности в отложениях первой надпойменной террасы реки Пучевеем. В этом месте обнаружили череп молодого мамонта Mammuthus primigenius без нижней челюсти с бивнями, которые отделились от черепа недавно и были расположены в полуметре от черепа.

Согласно предположению экспертов, это был один из самых поздних или вообще самый поздний из найденных в данном регионе мамонтов.

Как сообщил РИА «Новости» 13 октября руководитель экспедиции Сергей Вартанян, ранее считалось, что последняя популяция на территории острова Врангеля обитала 9-4 тыс. лет назад, а на Чукотке и Якутии — 12 300 лет назад, при этом уже девять тысяч лет назад их не было.

«Еще уникальность этой находки в том, что мы нашли почти полностью сохранившийся череп и бивни, что бывает очень редко», — сказал Вартанян.

Он добавил, что теперь специалистам необходимо будет провести подробный анализ черепа.

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