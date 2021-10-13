Врачи сообщили о новом последствии преждевременных родов

У матерей недоношенных детей более чем в полтора раза чаще развивается гипертония, предупреждают врачи из больницы Маунт Синай в США и Лундского университета в Швеции. Об этом они сообщают в статье в журнале JAMA Cardiology.

На протяжении почти 45 лет ученые наблюдали более чем за 2 млн шведских женщин. Как выяснилось, у родивших преждевременно вероятность развития гипертонии в течение следующих 10 лет была на 67% выше. При этом риски зависели от срока, на котором появился ребенок — если роды произошли на 22 неделе, гипертония развивалась с вероятностью более чем в два раза большей. У тех же, кто родил на 37-38 неделе, риск повышался лишь на 26%. Интересно, что у родивших поздно, после 42 недели беременности, риск гипертонии был ниже на 14%.

Причины, по которым преждевременные роды могут быть связаны с гипертонией, не установлены до конца. Возможно, это связано с воспалением эндотелия, внутреннего слоя сосудов, которое возникает из-за подобной патологии. Или же есть факторы, которые вызывают и гипертонию, и преждевременные роды. Однако, в любом случае, оценка рисков развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний должна производиться с учетом факта преждевременных родов в анамнезе, считают авторы работы.