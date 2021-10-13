Члены экипажа МКС устроили совместный ужин с Пересильд и Шипенко

Командир Международной космической станции (МКС) Тома Песке запечатлел совместный ужин всех членов экипажа, включая режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. Кадром представитель французского космического агентства поделился в своем аккаунте в Twitter.

«Ужин со всеми. Включая наших новоприбывших Антона Шкаплерова, Клима и Юлию. Прекрасно послушать новые истории спустя пять месяцев», - отшутился Песке.

Diner with everybody. Including our new arrival, @Anton_Astrey, Klim and Yulia, great to hear new stories after 5 months #MissionAlpha pic.twitter.com/WU5mwGhH4A — Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 12, 2021

Он также опубликовал совместную фотографию экипажа в американском модуле Unity.

Российский «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко уже неделю находится на МКС, где проходят съемки фильма «Вызов». Ранее сообщалось о самочувствии кинематографистов, их жизни на станции и отснятых сценах в материале «Газеты.Ru».