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Члены экипажа МКС устроили совместный ужин с Пересильд и Шипенко

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1tv.ru

Командир Международной космической станции (МКС) Тома Песке запечатлел совместный ужин всех членов экипажа, включая режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. Кадром представитель французского космического агентства поделился в своем аккаунте в Twitter.

«Ужин со всеми. Включая наших новоприбывших Антона Шкаплерова, Клима и Юлию. Прекрасно послушать новые истории спустя пять месяцев», - отшутился Песке.

Он также опубликовал совместную фотографию экипажа в американском модуле Unity.

Российский «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко уже неделю находится на МКС, где проходят съемки фильма «Вызов». Ранее сообщалось о самочувствии кинематографистов, их жизни на станции и отснятых сценах в материале «Газеты.Ru».

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