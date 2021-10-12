Австралийский метеорит помог узнать, из чего образовалась Солнечная система

Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе проанализировали образцы метеорита, в которых содержится информация о зарождении Солнечной системы. Статья об этом опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters.

Почти все вещество Солнечной системы образовалось в результате термоядерного синтеза в недрах других звезд, после чего было выброшено в окружающее пространство. В первозданном виде это вещество можно наблюдать в метеоритах из группы хондритов, поскольку они образовались непосредственно из протопланетного облака и повторяют химический состав Солнца, за вычетом газов, водорода и гелия.

Ученые под руководством Нан Лю проанализировали отдельные зерна Мурчисонского метеорита, обнаруженного в Австралии в 1969 году и относящемуся как раз к такому классу. «Досолнечные зерна были внедрены в метеориты в течение 4,6 миллиарда лет, и иногда покрыты сверху другими материалами, – рассказывает ученый. – Благодаря хорошему разрешению наших датчиков мы смогли увидеть загрязнение и добраться до самого ядра».

Чтобы избавиться от загрязнения, ученые подвергали зерна воздействию потока ионов, который счистил лишнюю материю. Затем исследователи провели изотопный анализ разных химических элементов, содержащихся в очищенном материале. Это дало информацию о том, в каких именно звездах зародилось вещество Солнечной системы, и также предоставило данные о зарождении планет.

Считается, что радиоактивный алюминий-26 играл важную роль в разогреве молодых планетарных тел, как в Солнечной системе, так и в других. Новые данные показали, что ученые более чем в два раза завышали его количество, которое было вычислено с помощью моделирования. Это поможет построить новые, более надежные модели эволюции планетарных недр.