Найдены бактерии, съедающие гвоздь за три дня

Загрязнения от горнодобывающей промышленности, если с ним не бороться должным образом, могут иметь разрушительные последствия для окружающей среды: шахтные отходы, тяжелые металлы и кислотная вода часто попадают в ручьи и реки. Как пишет Interesting Engineering истоки более 40% западных водосборов загрязнены отходами этой промышленности.

В ответ на эту проблему группа исследователей во главе с биотехнологом Надаком Реалесом из Чили, обнаружила возможное решение, которое могло бы помочь очистить горную промышленность как страны, так и мира.

Они нашли и модифицировали бактерий, которые теперь могут съесть гвоздь за три дня.

Как пишет издание, Чили — ведущий производитель меди в мире. В этой южноамериканской стране много промышленных отходов от горной добычи. Они загрязняют окружающую среду, поэтому можно устроить первый промышленный эксперимент с бактериями прямо в Чили.

В нем могут быть задействованы экстремофилы, это микроорганизмы, способные выжить и даже размножаться в самых суровых условиях. Реалес и ее команда сосредоточились на окисляющих железо бактериях, известных как Leptospirillum, которых он нашел в гейзерах Татио, расположенных на высоте 4200 метров над уровнем моря в примерно 350 км от чилийской Антофагасты.

Помимо поедания металлов, лептоспириллы используются в промышленном биовыщелачивании, преобразовании металлов в растворимую форму и биоокислении, а также непосредственно в самом извлечении металлов. Они любят кислую среду, и на поедание одного гвоздя они сначала тратили два месяца. Исследователи в результате двухлетних опытов вывели бактерий, которые едят гвоздь всего за три дня.

Отмечается, что эти бактерии не вредны для человека или окружающей среды, это показали проведенные химические и микробиологические тесты. Когда этот процесс дезинтеграции завершен, остается малиновый жидкий остаток, известный как выщелачивающий агент, который сам по себе обладает неожиданным качеством. По словам исследователей, эта жидкость может «улучшить извлечение меди в процессе, называемом гидрометаллургией». Жидкий остаток можно использовать для удаления меди из породы более экологически безопасным способом, чем нынешний метод химического выщелачивания, и благодаря этому экологически чистая добыча «абсолютно выполнима, - говорит Реале.

Ранее российские металлурги https://www.gazeta.ru/business/2021/05/31/13615484.shtml»>попросили не вводить дополнительное регулирование отрасли.