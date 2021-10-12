Ударяющийся о магнитосферу Земли солнечный ветер вызвал «удивительную тишину»

Исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили в магнитосфере Земли стоячие волны. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Стоячие волны образуются за счет потоков солнечного ветра. Ранее считалось, что подобные волны должны распространяться в направлении ветра, но оказалось, что это касается не всех.

Земля постоянно обдувается потоком зараженных частиц от Солнца. Им противостоит как щит магнитосфера.

Когда солнечный ветер дует, на магнитосфере должна появляться «рябь», из-за того, что по ней распространяются волны в направлении солнечного ветра. Но выяснилось, что некоторые из этих волн стоят на месте.

Получается, что граница магнитосферы ведет себя как мембрана барабана. От удара солнечного ветра волны распространяются к полюсам, а затем обратно к источнику. Ударяющийся о магнитосферу Земли солнечный вызывает «удивительную тишину».

Оказалось, что волны могут не только путешествовать к источнику, но и двигаться в направлении, противоположном солнечному ветру.

Такие стоячие волны могут сохраняться дольше, а значит, они способны дольше ускорять частицы в околоземном пространстве и воздействовать на планетную ионосферу. Требуется дальнейшие изучения этих эффектов.

Границу Солнечной системы в бесконечном космическом пространстве трудно себе представить. Однако астрофизики давно провели четкую грань, отделяющую нашу звездную систему от «внешнего» космоса. Она проходит в той области, где поток так называемого солнечного ветра — заряженных частиц, испускаемых Солнцем во всех направлениях, — останавливается под давлением межзвездного газа.