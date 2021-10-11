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На юго-востоке Англии найдены остатки немецкой ракеты «Фау-2»

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livescience/Colin Welch

Археологи обнаружили фрагменты взорвавшейся ракеты «Фау-2», выпущенной нацистской Германией во время Второй мировой войны по Лондону, но так и не достигшей цели, упавшей вдали от домов около полуночи 14 февраля 1945 года, пишет издание Live Science.

«Фау-2» — V-2, Vergeltungswaffe-2, «оружие возмездия», «чудо-оружие» — первая в мире сверхзвуковая баллистическая ракета дальнего действия, разработанная немецким конструктором Вернером фон Брауном в 1942 году и поступившая на вооружение вермахта в конце войны. Она применялась в основном для запугивания мирного населения — преимущественно жителей Лондона, где от нее погибли тысячи человек. «Фау-2» считается также первым в истории устройством, совершившим суборбитальный космический полет (в 1944 году). После войны захваченные союзниками ракеты, чертежи и сами разработчики позволили создать первые баллистические ракеты в США, СССР и других странах.

Остатки «Фау-2» в поле на юго-востоке Англии, на глубине около 4,3 м, нашли братья Колин и Шон Велч, которые уже десять лет занимаются изучением мест падения нацистского «чудо-оружия». Всего было собрано около 800 кг фрагментов ракеты, включая части камеры сгорания. На этом месте теперь поле, а во время войны здесь был фруктовый сад. По словам братьев Уэлч, некоторые пожилые местные жители еще помнят это падение. При изучении обломков выяснилось, что некоторые компоненты ракеты производились в Чехословакии.

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