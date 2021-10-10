Роскосмос приостановит испытания двигателей для передачи кислорода медикам

Глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что предприятие приостановит до конца октября испытания ракетных двигателей в Воронеже.

«С учетом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных, сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ «Химавтоматики», — написал он в Telegram-канале.

Рогозин отметил, что одно это предприятие передает медучреждениям каждые сутки до 33 тонн кислорода.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области с 12 октября сокращают режим работы заведений общепита до 21.00 и переводят на дистанционный режим работы образовательные организации. Также в регионе 11 октября вводится режим самоизоляции для непривитых людей старше 65 лет. С 9 октября запрещено проводить спортивные мероприятия с привлечением зрителей, работать концертным площадкам, ярмаркам, рынкам по розничной продаже непродовольственных товаров.

С начала пандемии В Воронежской области зафиксировано 139 323 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 630 — за последние сутки. Выздоровели 114 195 человек, 6 117 умерли.