Пик зрелищного метеорного потока красных Драконид наступит 8 октября

Пик метеорного потока Дракониды наступит около 22:00 по мск в пятницу, 8 октября. Его можно будет наблюдать в ночь на субботу, 9 октября. Об этом говорится на сайте Московского планетария.

Если погода будет безоблачной, можно будет увидеть около 15 медленных красных болидов в час.

Порожденные кометой 21Р/Джакобини-Циннера метеоры Драконид имеют красноватый оттенок и очень медленный пролет. Эти характеристики помогают их отличить от случайных метеоров. Ожидается от 5 до 15 метеоров в час (бывают всплески до 100-400). Наблюдать Дракониды лучше всего в предутренние часы.

8 октября достигает максимума своей активности ежегодный метеорный поток Дракониды. https://t.co/Lm950Q7Zqy pic.twitter.com/E8TC4IDXRh — Дубна-inform (@DubnaInform) October 7, 2021

Дракониды представляют собой периодический поток. Каждый год его можно увидеть с 6 по 10 октября. Он подарил землянам два коротких впечатляющих звездных дождя в 1933 и 1946 гг., после этого также случались всплески от 20 до 500 метеоров в час. В 1998 году кратковременная вспышка активности достигала 700 метеоров в час. Тогда ее особенно хорошо могли наблюдать на Дальнем Востоке и в Сибири.