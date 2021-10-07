Рогозин рассказал о тестировании робота-охранника «Маркера» на Восточном

«Роскосмос» совместно с компанией «Андроидная техника» проводят тестирования на космодроме Восточный робототехнической платформы «Маркер», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Сформированный научно-технический задел и технологии, в том числе с элементами искусственного интеллекта, будут применены при создании техники для исследования и освоения Луны и планет Солнечной системы», — написал в своем Telegram-канале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Данный робот будет использоваться в охранных целях для объектов космодрома, предприятий и других объектов государственной важности.

Ранее стало известно, что исследовательский центр им. М. В. Келдыша, который входит в госкорпорацию «Роскосмос», к концу текущего года проведет испытание установки с плазмотроном для утилизации отходов.