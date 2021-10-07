Китайский космический корабль «Шэньчжоу-13» доставлен к месту запуска

На стартовую площадку китайского космодрома Цзюцюань доставлен пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» и ракета-носитель Long March-2 °F Y13 (CZ-2 °F Y13, «Чанчжэн-2-эф уай-13»). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Программу пилотируемых полетов Китайского национального космического управления (CNSA), опубликованную в социальной сети WeChat.

Космодром находится в провинции Ганьсу на северо-западе КНР.

В заявлении говорится, что объекты и оборудование на стартовой площадке находятся в нормальном состоянии. Далее последует финальная проверка перед запуском корабля.

Китай не сообщает дату и время пуска.

«Шэньчжоу-13» должен доставить на китайскую космическую станцию трех тайконавтов, среди них будет женщина.

В апреле текущего года КНР вывела на орбиту базовый модуль национальной космической станции. Ее строительство продолжается.