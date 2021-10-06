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Новозеландские аборигены закоптили Антарктиду 700 лет назад

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Joe McConnell/DRI

Ученые открыли происхождение древних следов сажи в Антарктиде. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

Несколько лет назад при изучении кернов антарктических льдов ученые обнаружили значительные следы сажи. Традиционно такую сажу связывают со сжиганием биомассы и, в первую очередь, с использованием ископаемого топлива. Проблема в том, что образцы надежно датируются 1300 годом, задолго до появления индустриальной цивилизации.

Новая работа исследователей из Института исследования пустынь (Невада) под руководством Джо МакКоннелла показала, что источник этой сажи – человеческая деятельность. Древние маори, аборигены Новой Зеландии, жгли леса, и последствия этих пожаров многократно превосходят последствия любой другой антропогенной деятельности доиндустриальной эпохи.

«Идея, что люди, которые таким образом очищали землю, могли быть причиной серьезных выбросов в атмосферу сажи в этот исторический период – действительно удивляет, – рассказывает автор исследования. – Мы привыкли думать, что, обратив взор к эпохам столетней давности, мы обнаружим там нетронутый доиндустриальный мир. Наше исследование опровергает это».

Чтобы определить источник сажи, группа исследователей проанализировала набор из шести ледяных кернов, собранных с острова Джеймса Росса и континентальной Антарктиды. Было видно, что, начиная со слоя 1300 года, в образце с острова Джеймса Росса растет уровень сажи, но в других кернах остается стабильным.

Ученые провели моделирование атмосферного переноса частиц в Южном полушарии и вычислили, что их источник находится в районе Тасмании и Новой Зеландии. Анализ археологических данных показал, что это именно Новая Зеландия, где остались следы множественных пожаров, происходивших начиная с 1300 года. Примерно в это же время народ маори поселился в этих местах и начал практиковать расчистку земель с помощью огня.

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