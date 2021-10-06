Старейший британский хищный динозавр оказался ростом с курицу

Британские палеонтологи описали новый вид динозавров, отдаленно родственных знаменитому Tyrannosaurus rex, но при этом размером с курицу. Окаменелые останки этого небольшого хищного существа устрашающего вида, относящегося к старейшим тероподам триасового периода, были найдены в карьере на юге Уэльса. Статья об этом опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Кости маленького хищного динозавра, жившего свыше 200 млн лет назад на территории современного Уэльса, были обнаружены в карьере еще в 1950-х годах, однако изначально его отнесли к другой группе динозавров, к роду целофизов, и лишь теперь ученые поняли, что находка представляет собой отдельный вид. Название этого вида — Pendraig milnerae — связано с валлийским происхождением окаменелости и с фамилией палеонтолога Анджелы Мильнер, скончавшейся в августе 2021 года. Это древнейший известный науке вид динозавров-тероподов, то есть передвигавшихся на двух задних конечностях, из всех, обнаруженных на территории Великобритании. Он представляет особый интерес с точки зрения изучения ранней эволюции динозавров в Европе.

Небольшой рост P. milnerae может быть связан либо с тем, что эти кости принадлежат еще не достигшей своего полного размера молодой особи, либо со специфической островной эволюцией этого вида. Животные, обитающие на островах, зачастую постепенно уменьшаются в размерах из-за ограниченности доступных им ресурсов и из-за отсутствия более крупных хищников. Такое явление носит название островной карликовости. Теперь исследователи надеются лучше изучить сам вид P. milnerae и фауну, которая его окружала, чтобы понять, были ли его размеры следствием проживания на островах.