Врачи нашли ключевой фактор иммунитета легких к коронавирусу

Ученые из Медицинской школы Бостонского университета обнаружили, что отвечает за иммунитет легких. Статья об этом опубликована в журнале Nature Communications.

Исследователи выяснили, что контроль над иммунитетом в легких осуществляется клетками эпителия, выстилающими внутреннее пространство. В них за это ответственна молекула MHC-II, которая взаимодействует с высокоспециализированными иммунными клетками, T(TRM)-лимфоцитами.

«Эпителиальные клетки в легких обычно рассматриваются только как поддерживающие дыхательные функции, – говорит Джозеф Мизгерд, один из авторов работы. – Но оказалось, что MHC-II в эпителиальных клетках легких сообщает TRM-клеткам, куда идти и что делать. Это новое и неожиданное открытие».

Анализируя ткани как людей, так и биологических моделей, исследователи узнали, что все типы эпителиальных клеток экспрессируют MHC-II, причем заметно сильнее – во время инфекционного поражения. Единственная известная функция MHC-II - обучать иммунные клетки. «Наше исследование предполагает, что эпителиальные клетки легких сродни «привратникам», которым поручено проинструктировать TRM-лимфоциты, куда идти», – продолжают авторы работы.

Исследователи предполагают, что можно разработать такую терапию, которая простимулирует работу эпителиальных клеток по усилению легочного иммунитета, что поможет, в том числе, против COVID-19.