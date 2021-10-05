Астрономы нашли комету, спрятавшуюся среди астероидов

Обнаруженный недавно объект Главного астероидного пояса под номером 248370 признан теперь редким кометоподобным астероидом, обладающим одновременно признаками как комет, так и астероидов. Статья об этом принята к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters, а ознакомиться с ней можно на сайте электронных препринтов arXiv.org.

«Он соответствует определению кометы в том смысле, что, вероятно, состоит изо льда и извергает пылевые частицы в космос, однако при этом у него орбита астероида», — пояснил в своей презентации на ежегодном собрании Отделения планетарных наук Американского астрономического общества ведущий автор исследования Генри Се, ученый из Тайваня, работающий в американском Планетологическом институте.

Обычные кометы, такие как комета Галлея, состоят большей частью изо льдом, метана и других летучих соединений и проводят большую часть времени в холодной внешней части Солнечной системы за орбитой Нептуна. Их вытянутые эксцентричные орбиты позволяют им лишь изредка и ненадолго приближаться к Солнцу и Земле. Кометную активность астероида 248370, обозначаемого прежде как 2005 QN137, выявила 7 июля 2021 года система слежения за опасными астероидами ATLAS. Пылевой хвост объекта растянулся на 720 тыс. км в длину, что в три раза превышает расстояние от Земли до Луны. Ширина хвоста при этом — всего 1400 км. Поперечник твердого ядра в «голове» кометы, окруженного пылевым облаком, или комой, составляет чуть больше 3 км.

Астероид 248370 входит в весьма немногочисленную группу объектов с двойственными признаками: из более чем полумиллиона известных объектов Главного пояса всего лишь два десятка астероидов более одного раза проявляли активность, свойственную кометам. Астрономы считают, что большинство обитателей Главного пояса находится там по крайней мере 4,6 млрд лет, а за это время любой лед, содержащийся в них, должен был уже испариться.