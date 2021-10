Врачи удалили 10-сантиметровый кусок цемента из сердца мужчины

Специалисты из Йельской школы медицины (США) описали необычное осложнение после операции на позвоночнике. Статья с описанием случая опубликована в The New England Journal of Medicine.

56-летний мужчина обратился в отделение неотложной помощи после того, как в течение двух дней испытывал боль в груди и затрудненное дыхание. Неделей ранее мужчина перенес операцию на позвоночнике по лечению сломанного позвонка. Ему сделали кифопластику — процедуру, при которой врачи вводят в позвонок специальный цемент, чтобы восстановить его прочность и форму.

Обычно кифопластика считается безопасной — по данным американских врачей, менее двух процентов пациентов, подвергшихся этой процедуре, испытывают осложнения. Но иногда цемент может просочиться из кости в другие области, что грозит закупоркой кровеносного сосуда.

Именно это и произошло с мужчиной — цемент просочился из кости в его вены, где он затвердел и, попав в его сердце, вызвал эмболию.

В отделении неотложной помощи мужчине сделали рентген и компьютерную томографию, на которых отчетливо было видно инородное тело в сердце. В медицинском отчете говорится, что пациенту была сделана экстренная операция на сердце, в ходе которой врачи нашли тонкий острый кусок цемента, прорвавший правую верхнюю камеру сердца и проколовший правое легкое.

Медики удалили цементную эмболию, длина которой оказалась 10 сантиметров. Авторы отчета утверждают, что в дальнейшем у мужчины не было осложнений после операции, и через месяц он почти полностью выздоровел.