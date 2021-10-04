Канадцы научили компьютер узнавать хоккеистов на трансляции

Специалисты из Университета Уотерлу научили компьютерный алгоритм распознавать хоккеистов на видеотрансляции. Статья об этом опубликована в репозитории arXiv.org.

Отслеживать активность хоккеистов на арене с помощью машинного зрения довольно тяжело, поскольку, в отличие от футболистов, они непрерывно меняются. Несмотря на это, новый алгоритм позволяет идентифицировать игрока с точностью 90 процентов.

«Это значительно, поскольку единственный способ узнать хоккеиста на видео – разглядеть номер на форме, – рассказывает Канав Ватс, руководитель проекта. – В остальном игроки одной команды выглядят практически одинаково из-за шлемов и обмундирования».

Исследователи построили базу данных из более 54 тысяч изображений из архива НХЛ, и на основании нее научили искусственный интеллект распознавать номера на других кадрах.

Один из ключевых факторов успеха алгоритма – поиск одновременно и чисел, и цифр. Иными словами, компьютер ищет как «12», так и цифры «1» и «2» по отдельности, и анализирует их расположение на спине. Распознавание одной цифры помогает распознать другую, особенно если, например, игроков с «8» в качестве первой цифры в команде всего два.

В данный момент команда ученых продолжает работы в этой области. Они планируют научить компьютер отслеживать перемещение игроков и шайбы по полю, а также распознавать, что именно хоккеисты делают: наносят удар, вступают в борьбу, открываются для передачи и так далее. Это должно помочь тренерам анализировать игру подопечных.