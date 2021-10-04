В Антарктиде решили найти ответ, почему ледниковые периоды стали в два раза дольше

Керны (стержни льда) представляют собой драгоценные машины времени. Они могут перенести в прошлое, рассказывая об изменениях климата, которые происходили на протяжении веков. Как пишет итальянский портал montagna.tv, путешествие в прошлое зависят от возраста ледника, которые изучаются.

Так, в Альпах в апреле 2021 года из ледника Адамелло был извлечен 224-метровый керн, способный рассказать о 1000-летней истории. Максимальная глубина ледника в этой точке составляла около 270 метров. В Антарктиде максимальная глубина ледяного покрова достигает 3 км . Вытащить здесь ледяной керн — все равно что отправиться в путешествие во времени на миллионы лет, пишет издание. Именно это и хочет сделать Австралийский антарктический дивизион (AAD).

Потребовались годы подготовки, чтобы убедиться, что у дивизиона есть правильной оборудование для достижения этой амбициозной цели. Проект AAD Million Year Ice Core (MYIC) вот-вот начнется.

«Австралийский антарктический отдел (AAD) приступит к одному из самых амбициозных летних сезонов в истории», — говорится в официальном заявлении.

Большой штат сотрудников, готовый отправиться в Антарктиду, состоит из примерно 500 исследователей и вспомогательного персонала. Ученые со всего мира будут вовлечены в течение 5 месяцев в осуществление «научного подвига»: извлечь и доставить в лаборатории ледяной керн, способный рассказать историю как минимум в 1,2 миллиона лет или даже 1.5 миллиона лет.

Колонковое бурение будет проводиться в районе Little Dome C на высоте 3200 метров над уровнем моря, примерно в 1200 км от станции Кейси, антарктической исследовательской базы, ближайшей к Австралии. Здесь глубина ледяной шапки оценивается в 2,8 км.

Несколько лет назад, в октябре 2019 года, в статье, опубликованной в журнале Nature, было объявлено об извлечении американской группой образцов антарктического льда возрастом 2 миллиона лет. Американцы тогда не извлекали многометровый керн, они просто забурились на несколько километров и взяли образцы с максимально возможной глубины. Проект MYIC подразумевает извлечение сплошного керна, не пропуская ни одного слоя льда.

Ученые хотят разгадать загадку: почему около 1 миллиона лет назад цикл ледниковых периодов перешел с обычной продолжительности в 41 000 лет на период в 100 000 лет. Ледниковые периоды внезапно стали длиться дольше. Керн должен помочь найти ответ.

Ранее сообщалось, что озоновая дыра над Южным полюсом превысила размеры Антарктиды. Озоновый слой над Антарктикой истончается каждый год с августа по октябрь, максимального размера дыра достигает между серединой сентября и серединой октября.