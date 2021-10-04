Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин присвоил 11 деятелям культуры звание заслуженного артиста 05:42
Аутсайдер Бундеслиги прервал гегемонию «Баварии» 05:40
Пять человек пострадали при опрокидывании автобус под Красноярском 05:29
Матч украинской лиги закончился массовой дракой 05:27
Названы самые высокооплачиваемые профессии на «удаленке» 05:25
«Господин президент»: в руставской тюрьме рассказали о содержании... 05:18
Немецкий топ-клуб предложил «Реалу» купить своего футболиста 05:11
«Ъ» выяснил, где Эрдоган хочет построить новые АЭС с помощью России 05:08
В Гидрометцентре рассказали, когда в России закончится «золотая осень» 05:03
В 200 раз больше, чем у «Хаббла»: NASA завершило проектирование... 04:55

В Антарктиде решили найти ответ, почему ледниковые периоды стали в два раза дольше

close
100%
Joe Mastroianni/National Science Foundation/Antarctic Photo Library

Керны (стержни льда) представляют собой драгоценные машины времени. Они могут перенести в прошлое, рассказывая об изменениях климата, которые происходили на протяжении веков. Как пишет итальянский портал montagna.tv, путешествие в прошлое зависят от возраста ледника, которые изучаются.

Так, в Альпах в апреле 2021 года из ледника Адамелло был извлечен 224-метровый керн, способный рассказать о 1000-летней истории. Максимальная глубина ледника в этой точке составляла около 270 метров. В Антарктиде максимальная глубина ледяного покрова достигает 3 км . Вытащить здесь ледяной керн — все равно что отправиться в путешествие во времени на миллионы лет, пишет издание. Именно это и хочет сделать Австралийский антарктический дивизион (AAD).

Потребовались годы подготовки, чтобы убедиться, что у дивизиона есть правильной оборудование для достижения этой амбициозной цели. Проект AAD Million Year Ice Core (MYIC) вот-вот начнется.
«Австралийский антарктический отдел (AAD) приступит к одному из самых амбициозных летних сезонов в истории», — говорится в официальном заявлении.

Большой штат сотрудников, готовый отправиться в Антарктиду, состоит из примерно 500 исследователей и вспомогательного персонала. Ученые со всего мира будут вовлечены в течение 5 месяцев в осуществление «научного подвига»: извлечь и доставить в лаборатории ледяной керн, способный рассказать историю как минимум в 1,2 миллиона лет или даже 1.5 миллиона лет.

Колонковое бурение будет проводиться в районе Little Dome C на высоте 3200 метров над уровнем моря, примерно в 1200 км от станции Кейси, антарктической исследовательской базы, ближайшей к Австралии. Здесь глубина ледяной шапки оценивается в 2,8 км.

Несколько лет назад, в октябре 2019 года, в статье, опубликованной в журнале Nature, было объявлено об извлечении американской группой образцов антарктического льда возрастом 2 миллиона лет. Американцы тогда не извлекали многометровый керн, они просто забурились на несколько километров и взяли образцы с максимально возможной глубины. Проект MYIC подразумевает извлечение сплошного керна, не пропуская ни одного слоя льда.

Ученые хотят разгадать загадку: почему около 1 миллиона лет назад цикл ледниковых периодов перешел с обычной продолжительности в 41 000 лет на период в 100 000 лет. Ледниковые периоды внезапно стали длиться дольше. Керн должен помочь найти ответ.

Ранее сообщалось, что озоновая дыра над Южным полюсом превысила размеры Антарктиды. Озоновый слой над Антарктикой истончается каждый год с августа по октябрь, максимального размера дыра достигает между серединой сентября и серединой октября.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Кто попал в «досье Пандоры»
Журналисты из 117 стран опубликовали расследование об офшорах мировой элиты
Предполагаемого убийцу студенток в Оренбуржье задержали со стрельбой
В Орске задержан подозреваемый в убийстве трех студенток медучилища
«Мы все грузины и дети этой страны»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы
Сидящий в тюрьме Саакашвили поздравил соратников с «чудом в Тбилиси»
Космонавт Котов рассказал, что ожидает Пересильд и Шипенко на пути к МКС
Составлен рейтинг российских городов-лидеров по уровню зарплат
Названы оптимально здоровые перекусы на работе
Россиянам рассказали о высоком шансе заразиться ОРВИ после перенесенного COVID-19
Новости и материалы
Путин присвоил 11 деятелям культуры звание заслуженного артиста
Аутсайдер Бундеслиги прервал гегемонию «Баварии»
Пять человек пострадали при опрокидывании автобус под Красноярском
Матч украинской лиги закончился массовой дракой
Названы самые высокооплачиваемые профессии на «удаленке»
«Господин президент»: в руставской тюрьме рассказали о содержании Саакашвили
Немецкий топ-клуб предложил «Реалу» купить своего футболиста
«Ъ» выяснил, где Эрдоган хочет построить новые АЭС с помощью России
В Гидрометцентре рассказали, когда в России закончится «золотая осень»
В 200 раз больше, чем у «Хаббла»: NASA завершило проектирование телескопа «Роман»
Главный тренер мадридского «Реала» назвал худший матч клуба
Названы способы приготовления полезной гречки
Наставник «Локомотива» ответил на вопрос о своем будущем в клубе
Наставник «Зенита» Семак о матче с «Сочи»: даже в меньшинстве смогли забить
Сокамерники избили заключенного пятнадцать раз, узнав о его деле в новостях
В США разработали сверхбыстрый тест на COVID-19
Глобальное потепление может вызвать сильные взрывы подземного газа в Сибири
Yonhap: КНДР и Южная Корея восстановили каналы связи
Все новости
«Мои сыновья станут твоими защитниками. Напиши, я буду ждать»
В общежитии техникума под Вологдой толпой избили сироту
«Жестоко избили ветеранов и инвалидов войны»
Глава МВД Абхазии ушел в отставку после драки в центре Сухума
Фанаты «Спартака» заявили об избиении двух болельщиков на матче с «Ахматом»
В «Спартаке» проверяют информацию об избиении двух болельщиков в Грозном
Воссоединение «Тату», болезнь Гузеевой, свобода Бритни Спирс
Главное из мира шоу-бизнеса за неделю
Последний Бонд Крэйга, Камбербетч с котами и умирающая Франция
Что посмотреть в кино в октябре
«Была ли алжирская нация до французской колонизации? Вот в чем вопрос»
Как слова Макрона привели к международному скандалу
Умер актер Андрей Дубовский
Блеск и роскошь «Отважного туркмена»
Аркадаг принял парад на кабриолете Gelandewagen
Рецидивист и разбойник. Названо имя подозреваемого в тройном убийстве в Гае
Оренбургские правоохранители опубликовали фото причастного к убийству трех студенток
«Мы не хайпили». Больного с COVID-19 привезли к администрации Владимирской области
Во Владимире врачи «скорой» доставили пациента с коронавирусом на «прием» к губернатору
Незрелое «Яблоко». Почему iPhone 13 и iOS 15 расстроили пользователей
Владельцы сообщили о многочисленных недостатках новой модели iPhone
«Выдавал листы на импичмент президента». Что Зеленский не поделил с Разумковым
Эксперты ожидают скорую отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова
Центробанк изменил нормы. Каким клиентам станет сложнее получить кредит
Эксперты оценили новые нормы регулирования выдачи потребительских займов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях