Космонавт Котов рассказал, что ожидает Пересильд и Шипенко на пути к МКС

Инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов рассказал, что российской актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко, которые 5 октября отправятся в космос, во время взлета на ракете «Союз-2.1а» предстоит пережить трудные минуты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Котов подчеркнул, что деятелей культуры ожидают нарастающее волнение, перегрузки и удары, как во время дорожной аварии.

Он добавил, что перед отправлением внутри корабля Пересильд и Шипенко услышат непривычные гул ракеты и щелчки аппаратуры, если погода будет ветреной, то их ждет небольшое покачивание.

«Волнение будет постепенно нарастать. Станет понятно, что обратной дороги нет и процесс не остановить, из корабля в гримерку не выйти», — отметил космонавт.

Он рассказал, что после взлета отделение каждого из четырех блоков первой ступени будут ощущаться как удары по корпусу ракеты.

Ранее стало известно, что настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) освятил ракету-носитель, которая должна доставить на орбиту космический корабль «Союз МС-19» со съемочной группой фильма «Вызов» (рабочее название) на борту.