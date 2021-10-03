«Роскосмос» не будет продлевать запуски «Протон-М» после 2025 года

Госкорпорация «Роскосмос» не будет заключать с правительством Казахстана контракты о продлении запусков тяжелых ракет-носителей «Протон-М» после 2025 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«У нас имеются договоренности с Казахстаном, что мы эксплуатируем «Протон» до 2025 года. В планах до этого срока имеются как коммерческие пуски, так и федеральные. Мы обсуждали вопрос продолжения эксплуатации «Протонов» не раз, но все-таки это ракета с вредным топливом и у населения Казахстана данный вопрос вызывает неприятие. Возвращаться к этому вопросу больше не планируется», — рассказал Савельев.

До этого, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что производство «Протон-М» в России будет прекращено в 2021 году.

Ранее на Байконуре начался вывоз ракеты «Союз» для запуска корабля с киноэкипажем.