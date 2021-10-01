Стали известны сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2022 году планируется провести с 21 апреля по 2 июля. Об этом сказано в проекте расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, досрочный период вместе с резервными днями пройдет с 21 апреля по 17 мая, основной — с 20 мая по 2 июля. При этом дополнительный период предусмотрен на 5-24 сентября.

Также в другом проекте расписания сказано, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать с 21 марта по 2 июля 2022 года.

Ранее Минобрнауки России утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в вузы в 2022/23 учебном году

До этого российское правительство не поддержало законопроект о проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) по желанию.

Согласно документу, учащиеся должны сами решать, будут ли они сдавать ГИА по образовательным программам основного общего образования для поступления в колледжи и техникумы. При этом допускать к такого рода экзаменам можно только тех, кто окончил 9-й или 10-й класс.

В кабмине данную идею не одобрили, подчеркнув, что основное общее и среднее общее образование являются обязательными уровнями.