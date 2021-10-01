На Байконуре начался вывоз ракеты «Союз» для запуска корабля с киноэкипажем

Вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» начался на космодроме Байконур. Корабль должен будет доставить на Международную космическую станцию (МКС) космонавта Антона Шкаплерова, актрису Юлию Пересильд и режиссера планируемой картины Клима Шипенко, пишет ТАСС.

Ракета будет доставлена на стартовый стол площадки № 31 («Восток»). После этого последуют работы по графику первого стартового дня.

На ракету-носитель из-за кинопроекта нанесена специальная символика: логотипы Роскосмоса, Первого канала, проекта «Вызов» и «Главкосмоса». Остальную часть ракеты украшают синие и красные полосы.

Экспедиция предназначена для съемок первого художественного фильма в космосе «Вызов». По сценарию, героиня Пересильд, врач, отправляется на МКС, чтобы спасти жизнь космонавта.

Съемочный день должен пройти 5 октября. Возвращаться на Землю актриса и режиссер будут на «Союзе МС-18» с космонавтом Олегом Новицким. Он находится на станции с весны 2022 года.

Ранее Алла Пугачева обратилась к улетающей в космос Пересильд. Народная артистка России тепло поприветствовала актрису.