Ученые выявили ген, способный заблокировать смертельные заболевания

Американские биологи выявили у обезьян и мышей ген, одна из мутаций которого может заблокировать ВИЧ, Эболу и другие опасные вирусы. Данные исследования опубликованы в научном журнале Cell.

Ученые из медицинского департамента Университета Юты и Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке особую мутацию гена CHMP3. Его обычная версия необходима для поддержания целостности клеточной мембраны и деления клеток у людей и животных.

Мутация retroCHMP3 кодирует соответствующий измененный белок, обладающий очень важной функцией — он блокирует способность вирусов выходить из инфицированной клетки и предотвращает таким образом заражение соседних клеток.

Ген может помешать распространению ВИЧ, Эболы и некоторых других вирусов, которые постепенно распространяются по организму, отмечается в публикации.

Ученые произвели эксперимент и модифицировали человеческий ген CHMP3, заразили клеточную культуру ВИЧ и выяснили, что вирус с трудом отделялся от клеток.

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