Ученый выяснил, какой возраст люди считают лучшим в жизни

Исследователь Бегонья Альварез изучил данные опроса Sharelife, проведенного среди европейцев в возрасте более 50 лет, построил свою статистическую модель и пришел к выводу, что почти во всех странах пожилые люди говорили о том, что самый счастливый период в их жизни был в возрасте от 30 до 34 лет.

Согласно результатам исследования, меньшинство опрошенных посчитали, что наиболее счастливый период в их жизни — до 25-30 лет, после чего вероятность позитивного ответа резко растет, а потом снова постепенно снижается.

При этом, исследователь отметил, что в южноевропейских странах, человек становится резко несчастнее с годами после 40-летнего порога, а в Северной и Западной Европе — уровень счастья также снижается, но в целом остается относительно стабильным.

Помимо этого, специалист выяснил, что уровень счастья почти не связан с уровнем благосостояния страны, в которой человек живет, а также личного достатка. Лишь респонденты, чьи «золотые годы» пришлись на крупные военные конфликты, реже говорили об этом времени как о счастливом. Зато очень сильная корреляция была выявлена между уровнем счастья и такими событиями, как создание семьи или рождение ребенка.

Ранее сообщалось о том, что эритреец, который может являться самым старым человеком в мире, скончался в возрасте 127 лет.