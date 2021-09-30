Агрономы рассказали, что поможет вырастить клевер на Марсе

Специалисты из Университета штата Колорадо изучили связь между урожаем на почвах марсианского типа и бактериями. Статья об этом была опубликована в журнале PLOS One.

При обустройстве базы на Марсе будет удобно выращивать часть еды прямо там. В целом, марсианская почва пригодна для земледелия, но в ней не хватает некоторых ключевых питательных веществ, включая азотсодержащие молекулы, необходимые для растений.

Ученые под руководством Франклина Харриса предположили, что ключевую роль в превращении марсианского реголита в плодородную почву смогут сыграть бактерии. Многие земные бактерии связывают атмосферный азот и делают его доступным для поглощения корнями. Некоторые из таких микробов устанавливают с растениями симбиотические отношения, поселяясь на корнях в специальных местах.

Чтобы проверить свою идею, исследователи искусственно создали почву, похожую на марсианский реголит, и попробовали вырастить на ней клевер. В одном горшке ученые высадили клубеньковые бактерии люцерны на корни, а на другом нет. Результат был очевиден: клевер с бактериями вырос гораздо больше чем без них, и его корневая система была развита сильнее на 75 процентов. Между тем, в самой почве горшка с бактериями уровень аммония – ключевого азотистого соединения – не вырос вовсе.

Эти данные свидетельствуют о том, что симбиотические микроорганизмы стимулировали рост клевера, но не приводили к избыточному производству соединений азота, которые могли бы использовать другие растения поблизости. Следовательно, именно бактериальный симбиоз может в будущем позволить людям на Марсе выращивать урожай.