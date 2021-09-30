Новое исследование опровергло связь гормонотерапии при менопаузе с риском деменции

Согласно крупнейшему исследованию, заместительная гормональная терапия (ЗГТ), назначаемая женщинам во время менопаузы, не связана с повышенным риском развития деменции. Результаты работы были опубликованы в BMJ.

Миллионы женщин используют это лечение для облегчения симптомов менопаузы, таких как приливы, нарушение сна, перепады настроения, потеря памяти и депрессия.

По словам исследователей, некоторые симптомы менопаузы похожи на ранние признаки деменции. Предыдущие исследования ЗГТ и деменции противоречивы.

Чтобы попытаться положить конец многолетней неопределенности, исследователи из Оксфордского, Саутгемптонского и Ноттингемского университетов приступили к изучению рисков развития деменции у женщин, принимающих любую из форм ЗГТ.

Их исследование, в котором приняли участие более 600 тыс. женщин за три десятилетия, пришло к выводу, что ЗГТ не связана с повышенным риском деменции.

«Это крупное обсервационное исследование не обнаружило общей связи между использованием гормональной терапии в период менопаузы и риском развития деменции», - пишут авторы. Этот результат был одинаковым для разных типов гормонов, доз, применений и времени начала гормональной терапии, уточнили исследователи.

Они указали, что факторами, влияющими на развитие деменции, чаще всего выступают: семейный анамнез, курение и употребление алкоголя.

Ранее ученые назвали сексуальное насилие фактором риска деменции. Травмирующий опыт, в том числе и связанный с сексуальным насилием, может стать причиной ухудшения здоровья как психики, так и сердечно-сосудистой системы у женщин, и в конечном итоге привести к инсульту или деменции, выяснили исследователи из Питтсбургского университета.