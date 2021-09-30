Исследование: сокращение выбросов метана должно быть ключевой целью Cop26

Новое исследование показало, что резкое сокращение выбросов метана из газовых буровых платформ и производственных площадок может сыграть важную роль в сокращении выбросов парниковых газов, необходимых для выполнения Парижского соглашения по климату, и должно стать ключевой целью переговоров Cop26 ООН по климату. Об этом пишет The Gurdian.

Сокращение глобальных выбросов метана на 40% к 2030 году возможно, причем большинство из них можно осуществить при низких затратах или даже с прибылью для таких компаний, как производители нефти и газа. Об этом говорится в отчете аналитического центра Комиссии по энергетическому переходу.

Как пишет издание The Gurdian, Великобритания как принимающая сторона саммита по климату, который состоится в Глазго в ноябре, все еще надеется на то, чтобы показать, что мир все еще может ограничить глобальное отопление до 1,5 ° C , что является целью Парижского климатического соглашения 2015 года.

Метан – это мощный парниковый газ , который примерно в 80 раз сильнее нагревает Землю, чем углекислый газ. Метан используется в качестве топлива, его утечки могут быть вызваны плохо построенными традиционными буровыми установками, скважинами для добычи сланцевого газа, газопроводами и другой инфраструктурой, связанной с ископаемым топливом. Метан также сжигается в факелах на некоторых нефтедобывающих объектах.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон призвал мировые державы: Cop26 (конференция Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата 2021 года) должна стать «поворотным моментом для человечества» всего за 40 дней

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