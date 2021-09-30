Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
США ведут переговоры об использовании российских баз для операций в Афганистане 03:46
В России предложили расширить программу семейной ипотеки 03:43
Наставник «Вашингтона» рассказал о психическом состоянии хоккеиста... 03:43
«Барселона» повторила исторический антирекорд 03:34
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний России 03:34
Дуров объяснил, почему не ассоциирует себя с Россией 03:24
ФНС разъяснила, кому сдавать отчеты о переводах с использованием электронных... 03:15
Роналду прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед»... 03:15
В Конгрессе США проголосовали за продление лимита госдолга 03:13
Первый пуск ракеты «Циркон» с подлодки состоится в октябре 03:09

В Турции найден бункер с «трехмерными» бюстами возрастом 11тыс. лет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Турецкие археологи представили широкой публике артефакты, обнаруженные ими за два последних полевых сезона в Карахантепе (провинция Шанлыурфа). Ими были найдены подземелье и скульптуры, созданные людьми эпохи неолита, пишет Anadolu Agency

В ходе раскопок были обнаружены следы поселения, существовавшего около 11 тысяч лет назад. Это делает его одним из древнейших в мире. Вторым поразительным фактом остается то, что люди на заре своей цивилизации (эпоха неолита) с помощью каменных и костяных орудий обладали огромным художественным потенциалом.

По словам профессора Некми Карула, было найдено большое количество, как он выразился, 3D-скульптур. Они, по большей части, изображают людей.

Ранее подобные артефакты были найдены на доисторической стоянке Гобеклитепе в Турции. Но там большая часть найденных скульптур изображает животных, чаще хищников, готовившихся к атаке.

На стоянке Карахантепе преобладают антропоморфные статуи. Одним из лучших примеров «3D-артефактов» из Карахантепы, профессор назвал скульптуру, изображающую человека с запрыгнувшим ему на спину леопардом.

Объяснения такому сюжету не найдено, так как сама сцена сама по себе является уникальной. Возможно, скульптура является фантазией автора, который «по- особенному художественно» смотрел на мир. Другое предположение заключается в том, что 11 тысяч лет назад отношения между людьми и хищниками были более гармоничные и мирные , а сюжет отражают лишь редкие случаи агрессии.

Еще одной важной находкой в Карахантепе стало здание округлой формы диаметром 23 метра. Большая часть его высечена в скале и уходит на глубину 5,5 метра. Это говорит не о примитивной мысли архитекторов этого бункера.

Ранее израильские археологи нашли каменоломню периода строительства Второго Храма. Пока выкопана лишь часть карьера площадью около 600 м2 (0,15 акра), однако вся каменоломня должна быть по крайней мере в 2-3 раза больше.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Маткапитал хотят обналичить
Счетная палата предложила доработать программу материнского капитала
Skoda потеряла рынок Казахстана
Продажи машин Skoda в Казахстане остановлены
Путин вышел с изоляции и дал совет турецкому президенту
О чем Путин и Эрдоган говорили на трехчасовой встрече «один на один»
Дуров объяснил, почему не ассоциирует себя с Россией
В КГБ Белоруссии заявили о ликвидации «сети экстремистов» среди рабочих
Бегающего четыре часа под крышей Внуково иностранца задержали
Ставший самым богатым человеком Маск пообещал отправить Безосу серебряную медаль
Новости и материалы
США ведут переговоры об использовании российских баз для операций в Афганистане
В России предложили расширить программу семейной ипотеки
Наставник «Вашингтона» рассказал о психическом состоянии хоккеиста Кузнецова
«Барселона» повторила исторический антирекорд
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний России
ФНС разъяснила, кому сдавать отчеты о переводах с использованием электронных кошельков
Роналду прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Вильярреалом в ЛЧ
В Конгрессе США проголосовали за продление лимита госдолга
Первый пуск ракеты «Циркон» с подлодки состоится в октябре
МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за границу
В ВОЗ назвали Россию примером для подражания в борьбе с курением и алкоголем
Наставник «Зенита» Семак прокомментировал равенство голов с Месси за «ПСЖ»
На Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины Pfizer из-за нарушения режима хранения
Наставник «Барселоны» отказался говорить о своем будущем после двух сухих поражений в ЛЧ
В России разработали систему, которая следит за качеством воздуха и раздает Wi-Fi
На Камчатке полицейские изъяли более тонны красной икры у водителя внедорожника
Названы простые способы избежать дефицита витамина D
Немецкие генералы спорили о выборе направления атаки перед битвой за Москву
Все новости
Россия вернулась из нокдауна: «Зенит» разгромил «Мальме»
Победа «Зенита» в ЛЧ стала первой для российских команд на групповом этапе евросезона
Эхо геноцида в Сребренице. Зачем боснийские сербы хотят создать свою армию
Политологи рассказали, с чем связаны призывы создать армию Республики Сербской
Две смерти за два дня. Что могло погубить срочников на Урале
Знакомые и родственники погибшего на Урале срочника не верят в несчастный случай
«Одномоментно одной суммой»
В ПФР объяснили, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений
«Веном чем-то похож на Голлума из «Властелина колец»
Интервью Тома Харди и Энди Серкиса о фильме «Веном 2»
«Вывозить никого не нужно»: одесский депутат нашел альтернативу депортации
На Украине предложили ввести паспорта неграждан
Рекордная победа: «Зенит» разгромил «Мальмё»
На концерты Face надели маску
Почему в России отменяют выступления рэпера Face
Как дилеры наживаются на покупателях новых машин
Кроссоверы в России выросли в цене на 60% за пять лет
«Россия опережает весь мир на 6-7 лет в ядерной космической энергетике»
Путин потребовал объяснить задержки в программе развития космической отрасли
«Глядя на меня, не скажешь, что я болею»: какими недугами страдают топ-модели
Что рассказывают супермодели о своих заболеваниях
Британские власти требуют от соцсетей активнее защищать пользователей
Как социальные сети стали «воротами» для онлайн-преступников
«7000 ожиданий в очереди из 10. Рекомендую»
Как взлетела игра New World от Amazon — и разбилась сразу после старта
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях