В Турции найден бункер с «трехмерными» бюстами возрастом 11тыс. лет

В ходе раскопок были обнаружены следы поселения, существовавшего около 11 тысяч лет назад. Это делает его одним из древнейших в мире. Вторым поразительным фактом остается то, что люди на заре своей цивилизации (эпоха неолита) с помощью каменных и костяных орудий обладали огромным художественным потенциалом.

По словам профессора Некми Карула, было найдено большое количество, как он выразился, 3D-скульптур. Они, по большей части, изображают людей.

All we know about human prehistory needs major revisions. The oldest known temple was recently uncovered at Gbeklitepe, SE Turkey. Nearby, at Karahantepe, an even older settlement is being excavated. It's about 12,500 years old. It has obelisks but no pottery. First photos. https://t.co/478JeNv666 — Timur Kuran (@timurkuran) September 26, 2021

Ранее подобные артефакты были найдены на доисторической стоянке Гобеклитепе в Турции. Но там большая часть найденных скульптур изображает животных, чаще хищников, готовившихся к атаке.

На стоянке Карахантепе преобладают антропоморфные статуи. Одним из лучших примеров «3D-артефактов» из Карахантепы, профессор назвал скульптуру, изображающую человека с запрыгнувшим ему на спину леопардом.

Объяснения такому сюжету не найдено, так как сама сцена сама по себе является уникальной. Возможно, скульптура является фантазией автора, который «по- особенному художественно» смотрел на мир. Другое предположение заключается в том, что 11 тысяч лет назад отношения между людьми и хищниками были более гармоничные и мирные , а сюжет отражают лишь редкие случаи агрессии.

Еще одной важной находкой в Карахантепе стало здание округлой формы диаметром 23 метра. Большая часть его высечена в скале и уходит на глубину 5,5 метра. Это говорит не о примитивной мысли архитекторов этого бункера.

Ранее израильские археологи нашли каменоломню периода строительства Второго Храма. Пока выкопана лишь часть карьера площадью около 600 м2 (0,15 акра), однако вся каменоломня должна быть по крайней мере в 2-3 раза больше.