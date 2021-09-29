Голландские ученые выяснили, почему двойняшки одинаковые

Ученые из Свободного университета Амстердама обнаружили закономерности в разделении оплодотворенной яйцеклетки, приводящее к появлению двойняшек или однояйцевых близнецов. Об этом сообщило издание The Guardian.

Однояйцевые близнецы образуются после того, как оплодотворенная яйцеклетка распадается на два эмбриона с одинаковыми генами. Причина распада неизвестна. Преобладающая теория заключалась в том, что биологический процесс, который приводит к раздвоению, является случайным. Но группа исследователей предположила, что им удалось найти общую «черту» в ДНК однояйцевых близнецов.

В исследовании рассматривались эпигенетические модификации ДНК близнецов, а также факторы, которые могут включать или выключать гены без изменения их основной последовательности. Было обнаружено, что однояйцевые близнецы со всего мира имеют одинаковые отметки в 834 точках генома, что составляет общую сумму ДНК организма. По словам ученых, общие метки могут позволить исследователям определить с точностью до 80%, является ли человек однояйцевым близнецом.

По словам ученых, открытие является очень важным, поскольку близнецы имеют очень много генетических предрасположенностей к различным заболеваниям, включая врожденный дефект расщепления позвоночника. Исследователи допускают возможность, что люди с подобным заболеванием могут быть одними из близнецов, которые потеряли своего брата или сестру в утробе матери или были разлучены при рождении.

Ранее сообщалось, что 107-летние сестры Коме Кодама и Умено Сумияма признаны старейшими близнецами в мире.