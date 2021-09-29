Аномально низкий уровень воды в Миссури вскрыл остатки 130-летнего парохода

В США на поверхности реки оказались остатки старого корабля. Об этом сообщает телеканал KFYR-TV.

В реке Миссури стали видны следы почти 130-летнего кораблекрушения. Остатки корабля оказались на поверхности в нескольких десятках километров от города Бисмарк в Северной Дакоте, поскольку регион переживает сильную засуху, и уровень воды в реке упал более чем на полметра.

«Я думал, всем будет интересно это увидеть, – говорит байдарочник Ник Эдингер, сфотографировавший находку. – Удивительно быть так близко к нему, видеть, что он сохранил свою форму и все еще находится ровно там, где затонул».

Пароход «Эбнер О'Нил» был построен в 1884 году в городке Фридом, штат Пенсильвания. Его назвали в честь капитана Эбнера О'Нила, получившего известность в 1870-х годах. Корабль успешно плавал в течение нескольких сезонов, перевозя грузы и пассажиров. В ноябре 1891 года судно застряло во льду в районе Пейнтед форест, где пробыло четыре месяца, до апреля 1892 года. 17 июля 1892 года корабль налетел на подводный камень и затонул.