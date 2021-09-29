Миссия к Юпитеру оказалась под угрозой из-за возможного шатдауна в США

Из-за возможности шатдауна, временного прекращения работы правительства, NASA может упустить возможность запуска межпланетной миссии Lucy для изучения троянских астероидов Юпитера. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Запуск миссии стоимостью $981 млн должен состояться 16 октября на ракете Atlas 5 с космодрома на мысе Канаверал, пусковое окно закрывается 7 ноября. Как сообщили руководители проекта, подготовка к запуску идет по расписанию, скоро на аппарат будет надвинут головной обтекатель и он будет отправлен на пусковую площадку 41.

Однако, если до 1 октября Конгресс не примет резолюцию о краткосрочном продолжении финансирования ведомств, в США наступит первый с января 2019 года шатдаун, остановка работы правительства, и прекращение многих функций власти.

В NASA на такие случаи есть особый план действий в отношении функционирования МКС и других космических аппаратов. «Однако, если аппарат еще на запущен, неоплаченная работа приостанавливается», — говорится в документе.

Lucy – сложная в плане маршрута миссия, требующая осуществления нескольких гравитационных маневров для посещения нескольких астероидов. Это обстоятельство накладывает жесткие ограничения на пусковое окно миссии – всего лишь 20 дней в октябре 2021 года. Если по каким-то причинам запуск в этот период отменится, миссия вовсе не состоится. «Мы пристально следим за тем что происходит, и надеемся, что сможем дождаться резолюции для продолжения работы», — заявила Лори Глейз, директор отдела планетологии NASA.