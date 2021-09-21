Глава NASA планирует посетить Россию в ближайшее время

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Уильям Нельсон заявил, что намерен посетить Россию в ближайшее время, следует из онлайн-трансляции космического ведомства.

По его словам, его поездка зависит от эпидемиологической ситуации.

«Я надеюсь, что мы справимся с вариантом дельта. Есть опасения, что появятся новые варианты инфекции. Я вакцинирован и надеюсь посетить Россию в ближайшее время», — сказал Нельсон.

В мае глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригласил Уильяма Нельсона в Россию. По его словам, новый глава NASA является уважаемый человеком и специалистом.

В августе пресс-секретарь NASA Джеки Макгиннесс сообщила, что Нельсон «с нетерпением ждет встречи с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным».