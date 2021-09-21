Частники завалили NASA предложениями о замене МКС

Национальное космическое агентство США сообщило об огромном количестве предложений построить замену МКС от частных компаний. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

NASA планирует вывести МКС из эксплуатации в конце этого десятилетия. В связи с этим агентство обратилось к частным компаниям с предложением построить на орбите новые космические станции, что приведет к экономии около $1 млрд в год (по сравнению с МКС).

Ранее в этом году NASA объявило о проекте Commercial LEO Destinations (коммерческие направления на низкую околоземную орбиту). Проект предусматривал выплату в сумме до $400 млн четырем частным компаниям за начало разработки новой станции.

Как сообщил CNBC директор подразделения коммерческих полетов NASA Фил Макалистер, в ответ на это агентство получило примерно дюжину предложений от разных компаний, причем такого количества желающих он не видел давно. МКС существует уже более 20 лет, и ее эксплуатация обходится NASA примерно в $4 млрд в год. Макалистер говорит, что государственное агентство хочет в будущем «быть лишь одним из многих пользователей, а не основным спонсором и оператором инфраструктуры» станций на низкой околоземной орбите. При этом частные станции могут быть сколь угодно большими, но государство будет платить лишь за ту часть, которая ему нужна.

В данный момент NASA оценивает предложения, и рассчитывает объявить победителей до конца 2021 года.