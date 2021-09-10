Зоологи назвали смелость важнейшим личным качеством суслика

Исследователи из Калифорнийского университета в Дейвисе задокументировал существование личности золотистых сусликов, которые распространены на западе США и в некоторых частях Канады. Работа опубликована в журнале Animal Behavior.

Ученые заметили, что разные особи по-разному ведут себя в живой природе. Личность сусликов можно охарактеризовать четырьмя основными параметрами: смелость, агрессивность, активность и общительность. Эти факторы могут сыграть в обе стороны. Так, более смелые и агрессивные суслики могут находить больше еды или освоить большую территорию, но рискованное поведение делает их уязвимыми для хищников и увеличивает шанс несчастного случая.

«Учет фактора личности диких животных может быть особенно важным при прогнозировании реакции дикой природы на новые условия, такие как изменения или разрушение среды обитания в результате деятельности человека», – говорит Жаклин Алиперти, одна из авторов статьи.

Для животных не существует стандартных тестов для выявления личных особенностей, и потому ученые разработали свой собственный, состоящий из четырех элементов: как особь реагирует на новое окружение, на отражение в зеркале, на подкрадывание к ней человека и на попадание в ловушку.

В целом, исследование показало, что для сусликов смелость – одно из главных качеств. С его помощью животные «контролируют» большую территорию и быстрее передвигаются. Кроме того, смелые суслики занимают более высокие «наблюдательные пункты» – камни и бревна, что важно для уклонения от хищников.